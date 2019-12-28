Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının kentte gece de etkili olması bekleniyor.
Kars’a beklenen kar yağdı
28.12.2019 - 00:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Etiketler : Kars,
671456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671456.aspx
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