Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuran Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muhammet S. göçmenlik işlemlerinin yapılmasını istedi. Bu sırada zanlının daha önceden sınır dışı edildiği ve ülkeye girmesinin yasak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Ekipler kısa sürede Göç Müdürlüğü'ne gelerek zanlıyı gözaltına aldı. Daha önce de sınır dışı edildiği ancak yurda yine kaçak yollarla girdiği tespit edilen Muhammet S., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.