Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki lahitleri Tuzluca İlçesinde satmaya çalışan E.T., R.Ç., F.M. ve T.M. isimli şüpheliler ile birlikte Ortaçağ dönemine ait 2 adet Kültür varlığı (Lahit) ele geçirildi.
Olay ile ilgili 4 şüphelinin gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
Ortaçağ dönemine ait Lahitleri satmak isterken yakalandılar
28.12.2019 - 09:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ortaçağ dönemine ait 2 adet Kültür varlığı (Lahit) ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki lahitleri Tuzluca İlçesinde satmaya çalışan E.T., R.Ç., F.M. ve T.M. isimli şüpheliler ile birlikte Ortaçağ dönemine ait 2 adet Kültür varlığı (Lahit) ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : jandarma,orta çağ dönemi,
671501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671501.aspx
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