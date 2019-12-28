Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki lahitleri Tuzluca İlçesinde satmaya çalışan E.T., R.Ç., F.M. ve T.M. isimli şüpheliler ile birlikte Ortaçağ dönemine ait 2 adet Kültür varlığı (Lahit) ele geçirildi.

Olay ile ilgili 4 şüphelinin gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.