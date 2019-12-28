Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nden boğaza saat 08.00 sıralarında giriş yapan ve güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu göze çarpan Rus savaş gemisi Azov, saat 09.30 sıralarında ’Dur Yolcu’ yazısı önüne ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

36 millik boğaz geçişini tamamlayan Azov, Akdeniz’e doğru yol almayı sürdürüyor.