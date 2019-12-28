Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün önceden uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli’de önceki gün etkili oldu. Kar yağışı kent genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapadı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından önceden hazır edilen "Karla Mücadele" ekipleri ise 24 saat aralıksız çalışarak 113 köy yolunu ulaşıma açtı. Henüz açılamayan 48 köy yolunda ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Öteyandan Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat İlçelerinde daha çok etkili olan kar yağışının bugünde kent genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.