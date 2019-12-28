Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Seyrani mahallesi Derebağ sokak üzerinde meydana gelen olayda, İ.D.'nin (76) hareketsiz bir şekilde yattığı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, İ.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. İ.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
28.12.2019 - 16:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 76 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Seyrani mahallesi Derebağ sokak üzerinde meydana gelen olayda, İ.D.'nin (76) hareketsiz bir şekilde yattığı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, İ.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. İ.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,
671585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671585.aspx
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