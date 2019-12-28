Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali'nin başkenti Mogadişu’da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden birinin Denizli’nin Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi'nden 48 yaşındaki Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi. Kaplan’ın, Hulusi (22), Reyyan (17) ve Sevdenur isimli 15 aylık çocuğu yetim kaldı.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Kaplan’ın babası Hulusi Kaplan, “Sabah işe giderken, servis aracında tam kalabalık yerde, üniversitenin önünde patlama meydana geliyor. Türk arkadaşının birisi orada ölüyor, kendisi ise yaralanıyor hastanede vefat ediyor” dedi.



Vefat eden Mehmet Kaplan’ın kayınbiraderi İbrahim Soysaç ise, “Eniştemiz oluyor, kendisi ablamın eşi. Böyle elim bir kaza oldu. Sağ olsun devlet büyükleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz bey aradı” dedi.

Aile yakınları, üzüntü içerisinde cenazeyi bekliyorlar.