Saat 15.15 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Amerikan füze destroyeri 'USS Ross' isimli savaş gemisi, saat 16.40 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
28.12.2019 - 17:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait 71 borda numaralı 'USS Ross' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerikan savaş gemisi,
671591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671591.aspx
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