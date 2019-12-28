Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 15.15 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Amerikan füze destroyeri 'USS Ross' isimli savaş gemisi, saat 16.40 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.