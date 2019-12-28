Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan yaşlı kadının, bir henüz bilinmeyen bir sebepten evinin kapısı kilitlendi. Korkan kadın çilingir çağırdı. Çilingirin de kapıyı açamaması üzerine yaşlı kadın balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşular itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışmalar yaptı. Balkondan yardım isteyen kadın itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarılmanın mutluluğu yaşayan kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti.