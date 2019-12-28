Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Köyü Sahil mevkiinde 5 katlı bir apartmanın ahşap çatı katında baca tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Kaçkar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.
5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
28.12.2019 - 23:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Pazar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler : Rize,
671657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671657.aspx
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