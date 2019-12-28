Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi’nde bir apartmanda B.D. (19), annesi B.D. ile tartıştı. Tartışma sonrası B. D., 7 katlı apartmanın 6’ıncı katında bulunan ikametin mutfak balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.D’yi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. B.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı
28.12.2019 - 23:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta annesiyle tarttığı iddia edilen bir genç kız, 6’ıncı kattan atlayarak ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : anne,kat,atladı,story_,
671663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671663.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER