Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine terör örgütünden nasıl kaçtığını ve duygularını anlattı. Kandırılarak gittiğini belirten Kaya “Şuanda çok mutluyum aileme kavuştum. İyi ki geldim, iyi ki oradan çıkıp geldim aileme kavuştum” dedi. Geri döndüğü için yeni doğduğunu altını çizen Kaya “Daha çocuk yaşta bilmedikleri bir savaşa gidenler onların ailelerine kavuşmasını istiyorum. Geldiğim gün ilk doğduğum gündür. Dünyaya yeni geldim” diye konuştu.

HER GÜN AĞLIYORDUK

Anne Hüsniye Kaya ise “Çok şükür kızım geldi şimdi evdedir ve mutlu oldum. Canım artık acımıyor ve rahat oldum. Bir yerim ağrımıyor artık ve iyileştim. Her gün ağlıyordum, her gün düşünüyordum. Kendi kendime soruyordum. Nasıl kızım elime geçecek, nasıl kızıma kavuşacağım. Kendime söylüyordum. Kızım ölüdür. Ölü olmasaydı bir gün bize telefon açardı. Bizle konuşurdu. Kızım 5 yıl oldu evde yoktu. 8 Bayram oldu ama kızım evde değildi. Her gün biz ağlıyorduk. Şuanda geldi çok şükür ve canım rahat oldu. Kafam rahat oldu. Kurban keseceğim” şeklinde konuştu.

Baba Hüseyin Kaya da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, kızı geri geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.