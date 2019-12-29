Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon şehir merkezinde trafiği 23 kadın polis yönlendiriyor. Bu kadın polisler arasında iki kardeş de bulunuyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli Seval (26) ile ablası Serpil Türkmen (28) mesleklerini başarıyla icra ediyor. Sinoplu olan kardeşler, birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız kardeşiyle aynı devre olduğunu söyleyen bir buçuk yıllık polis Serpil Türkmen “İkimizin de ilk görev yeri Trabzon çıktı. Polislik hayalimdi. Kardeşim fazla istemiyordu ama benden dolayı heveslendi. Bazen erkek şoförler bizi ciddiye almıyor ama destek olanlar da oluyor. Şu an keyfimiz yerinde” dedi. Seval Türkmen de “Sınava ablam ile beraber hazırlandık, girdik ve kazandık. Aynı okulda, hatta aynı sınıfta okuduk. Mezuniyetimiz de beraber oldu. Çok güzel bir duygu ama bazı erkek sürücüler bize karşı zaman zaman saldırgan davranıyor” ifadelerini kullandı.