Gazibey Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen sirk gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösteride bir kadın, kafesten çıkardığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev pitonla gösteri yaptı. İzleyiciler gösteriyi zaman zaman çığlık atarak izledi.
Yılanı boynuna ve beline dolayan kadın, dikkatle seyredildi.
Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu
29.12.2019 - 11:28 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kadının 3 metrelik dev pitonla yaptığı gösteri nefes kesti.
Gazibey Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen sirk gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösteride bir kadın, kafesten çıkardığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev pitonla gösteri yaptı. İzleyiciler gösteriyi zaman zaman çığlık atarak izledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dev piton,gösteri,korkuttu,story_,
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