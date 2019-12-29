Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazibey Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen sirk gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösteride bir kadın, kafesten çıkardığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev pitonla gösteri yaptı. İzleyiciler gösteriyi zaman zaman çığlık atarak izledi.

Yılanı boynuna ve beline dolayan kadın, dikkatle seyredildi.