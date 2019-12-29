Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule istikametine seyir halinde olan Recep Zühtü Altınışık idaresindeki 34 EAL 63 plakalı otomobil, Arslanlı Tesisleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.