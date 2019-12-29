Edinilen bilgiye göre, Kapıkule istikametine seyir halinde olan Recep Zühtü Altınışık idaresindeki 34 EAL 63 plakalı otomobil, Arslanlı Tesisleri mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
29.12.2019 - 18:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kapıkule istikametine seyir halinde olan Recep Zühtü Altınışık idaresindeki 34 EAL 63 plakalı otomobil, Arslanlı Tesisleri mevkisinde bariyerlere çarptı.
Etiketler : Edirne,
671804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671804.aspx
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