Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin Bursa’ya bağlayan Ahı Dağı’nda etkisi altına alan sis görüş mesafesi 20 metrenin altına düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadılar. Güçlükle ilerleyen sürücüler güzergah üzerindeki ilçeye bağlı Gümüşlük köyünde mola verirken, sisin geçmesinin bekledi.
Sis görüş seviyesi 20 metreye kadar düştü
29.12.2019 - 18:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin sis etkisi altına alırken, görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.
Etiketler : Bilecik,
671810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671810.aspx
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