BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
29.12.2019 - 22:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : BUDO,sefer iptali,
671848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671848.aspx
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