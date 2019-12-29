Alınan bilgiye göre, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık 2019 Pazartesi günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.
Karaman’ın üç ilçesinde okullara kar tatili (30 Aralık kar tatili)
29.12.2019 - 23:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : karaman,kar tatili,
671856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671856.aspx
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