Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5128. Sokak'taki kaporta ve boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddeler ve otomobil lastiklerinin alev alması sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangında, zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.