Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Kasım-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 operasyon yapıldığı belirtilerek, “Toplam 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 28 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.