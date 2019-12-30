Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Yayladağı-Antakya kara yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Mehmet T. yönetimindeki 01 DEE 15 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak sonucu takla attı. Araçta bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.