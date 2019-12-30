Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için uygulama yaptı.
Güven ve Huzur uygulamasında 3 bin 891 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 9 aranan şahıs yakalandı.
530 araç kontrol edilirken, 3 araca cezai işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 92 umuma açık işyeri kontrol edildi.