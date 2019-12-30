Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Site Mahallesi Atay Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Ağaç, yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.