Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde saat 16.30 sıralarında bir cam fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Valilikten cam fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz Güvenlik Acil Durum Merkezi’ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda (1) kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak kurtarılan (7) kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.