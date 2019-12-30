İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.
Eskişehir'in iki ilçesinde okullara kar tatili
30.12.2019 - 17:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : eskişehir,kar tatili,31 aralık okullar tatil,
672039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672039.aspx
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