Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe genelinde bugün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Hasan Yaman, yapılan son değerlendirmeler sonrasında Vali Bilal Şentürk ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından ilçe genelindeki tüm okullarda yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.