Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'nin de merkezi hariç yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 139 köy yolu ulaşıma kapandı. Etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkıp kara saplandı. Ovacık ilçesinde ise bugün için eğitime bir günlük ara verildiği belirtildi.İlçelerden Ovacık, Pülümür,Nazımiye ve Hozat'ta kar kalınlığının 30 santime yaklaştığı bildirildi.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekterliği tarafından oluşturulan karla mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarında çalışmasını aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, kent genelinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının devam edeceği öğrenildi.