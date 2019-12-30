Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde N.E., K.E. ve İ.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir ikamete baskın yaptı. Narkotik köpeği Kan'ın da katıldığı operasyonda çocuk bezine sarılı vaziyette kullanıma hazır 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk, 700 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskın sırasında ikamette bulunan N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Bebek bezinden uyuşturucu çıktı
30.12.2019 - 23:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda, bebek bezlerine sarılı 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bebek,bez,uyuşturucu,
672094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672094.aspx
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