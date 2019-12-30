Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra'da bir kuyumcuya giren soyguncu, 13 bin sterlin değerindeki küpeleri çalmak için akıllara durgunluk veren bir yöntem denedi. Küpeleri yutan soyguncu, iki elmas yüzüğü de parmaklarına takıp mağazadan ayrıldı. Soyguncunun kimliği henüz belirlenemezken, güney aksanıyla konuştuğu belirtildi.