Londra'da bir kuyumcuya giren soyguncu, 13 bin sterlin değerindeki küpeleri çalmak için akıllara durgunluk veren bir yöntem denedi. Küpeleri yutan soyguncu, iki elmas yüzüğü de parmaklarına takıp mağazadan ayrıldı. Soyguncunun kimliği henüz belirlenemezken, güney aksanıyla konuştuğu belirtildi.
Soyguncu altın küpeleri yuttu
30.12.2019 - 23:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 23:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra'da bir soyguncu, girdiği kuyumcuda 13 bin sterlin değerindeki küpeleri yutarak kaçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : soyguncu,altın küpe,yuttu,
672098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672098.aspx
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