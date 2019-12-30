Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Yapılan açıklama ile 31 Aralık Salı günü sadece taşımalı eğitim öğrencilerinin tatil olduğu, diğer öğrenciler için eğitim-öğretimin devam edeceği belirtildi.

