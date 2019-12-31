Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Yapılan açıklama ile 31 Aralık Salı günü sadece taşımalı eğitim öğrencilerinin tatil olduğu, diğer öğrenciler için eğitim-öğretimin devam edeceği belirtildi.
Eskişehir'de 3 ilçede taşımalı eğitim öğrencilerine tatil
31.12.2019 - 00:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'in Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime verilen bir günlük ara, sadece 'taşımalı eğitim öğrencileri' olarak değiştirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,eğitim,tatil,
672107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672107.aspx
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