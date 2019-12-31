Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ürkiye, Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in (20) yaralarını henüz saramamışken İzmir’de yaşanılan benzer bir olayla yine derinden sarsıldı. Elim vaka şöyle meydana geldi: Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, önceki gün saat 21.30 sıralarında oturduğu Ertuğrul Mahallesi’ndeki siteye gitti. Park, evine gitmek için apartmana girdi. Bu esnada önü tanımadığı bir kişi tarafından kesildi. Doktordan para isteyen Enver Yıldız (30), bir anda tabancayla ateş etti. Kaçarak izini kaybettiren saldırgan, 600 metre sonra Park’ın çalıştığı Torbalı Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olan Dr. Harun Gülcemal’e rastladı. Onu da silahla tehdit edip para istedi. Ardından da zorla evine götürttü. Şahıs, doktorun eşi Hatice Gülcemal’i kapıyı açar açmaz silahla vurdu. Rehin aldığı Harun Gülcemal’i de bir bankanın ATM’sine götürdü ve kartından çektirdiği bin 500 lirayı alıp taksiyle uzaklaştı. Doktor Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerini arayıp evine koştu. Ancak karısının öldüğünü gördü. Burada bunlar yaşanılırken bu olaydan 20 dakika önce vurulan Park ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki cinayet sonrası harekete geçen ekipler, zanlının taksiye bindikten sonra bir otele gittiğini belirledi. Otelin etrafı 00.35 sıralarında çevrildi. Polisleri fark eden şahıs, otelin birinci katındaki odanın penceresinden atlayıp aşağıda bulunan markete girdi ve ekiplerle çatıştı. Kurşunlardan biri polis memuru Yaşar K’nin (35) başına isabet etti. Ağır yaralanan Yaşar K. hastaneye götürüldü. Zanlı ise marketin arka penceresindeki camı kırıp dışarı çıktı; koşarken ayağından vurulsa da kaçmayı başardı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Bunun üzerine özel harekât ile jandarma ekipleri görevlendirildi. Şüphelinin Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Adrese dün operasyon düzenlendi. Yıldız “Teslim ol” çağrısına yine ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada göğsüne mermi isabet eden zanlı, ağır yaralı olarak yakalandı. On yedi sabıkası bulunan şahsın, son olarak ‘yağma’ suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan üç gün önce Diyarbakır’dan geldiği belirlenen Yıldız’a yardım ve yataklık eden dört kişiyi de gözaltına alındı. Konuya dair açıklama yapana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Yaşanılan olay bütün sağlık camiamızı büyük bir üzüntüye sevk etmiş, hepimizi derinden sarsmıştır. Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı. Bu arada maktul ile maktulenin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Park Torbalı’da Hatice Gülcemal ise memleketi Sivas’ta toprağa verilecek.

Zanlı çok soğukkanlıydı

Zanlının cinayetleri işledikten sonra girdiği markette çalışan Ömer Yıldız (18), yaşanılanları anlattı. Yıldız “Şüpheli saat 00.20 sularında markete geldi, alışveriş yapıp ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra yeniden geldi ve gezindi. Alışveriş yaptı ama dışarı çıkmadı. Bana ‘Dışarıda düşmanlarım var. Buradan çıkmama yardım et’ dedi. ‘Ben de kaçacak yer yok tek çıkış var. Niçin kaçıyorsun?’ dedim. ‘Düşmanlarım var, beni öldürecek’ dedi. O anda içeriye polisler girdi. ‘Dur’ ihtarında bulundular ama durmadı. Hemen silahına sarıldı. O an ben de orada, köşede eğilmiş bekliyordum. Polis bana ‘Çık dışarı’ dedi. Ben de dışarı çıktım. Sonra silah sesleri duyuldu. Şahsın kuşkulu bir hareketi yoktu. Çok soğukkanlı ve sakin biriydi. Kendini hiçbir şekilde fark ettirmiyordu” dedi.