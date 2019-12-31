Olay, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay T. babası Öncel T.'nin evine gidip kendisinden para istedi. Oğlunun para istemesi üzerine baba para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönünce Öncel T. evde bulunan tüfeği alarak oğluna ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Tuncay T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası baba Öncel T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Baba ve oğul arasına para girdi, büyüyen tartışmada kan aktı
31.12.2019 - 09:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da baba oğul arasındaki kavgada kan aktı. Tüfekle vurulan oğul hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : baba oğul kavgası,
672149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672149.aspx
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