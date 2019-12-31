Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi. MOBESE kamerasına yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.
Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı
31.12.2019 - 09:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
672160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672160.aspx
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