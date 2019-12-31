İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkan ve firar ederek Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan eşi Gülten K.'yı 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan A.K. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine getirildi.
Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan A.K. (30), Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı
31.12.2019 - 18:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hapisten izinli olarak çıkan ve karısını 20 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkan ve firar ederek Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan eşi Gülten K.'yı 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan A.K. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : eşi,tutuklandı,bıçaklanma,
672239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672239.aspx
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