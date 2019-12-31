Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Nevşehir’e gelen iki aile havalimanı otoparkında valiz meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kavganın çıktığı alana çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.
Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı
31.12.2019 - 22:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı’nın otoparkında iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Havalimanı,aile,valiz,kavga,story_,
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