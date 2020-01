Türkiye Gazetesi

1) Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine 9 Ekim’de düzenlediği harekâtın adı neydi?

A) Barış Pınarı B) Fırat Kalkanı

C) Zeytin Dalı D) Ejder Yalçın

2) İki camiye düzenlenen silahlı terör saldırısında 51 kişinin öldüğü ülkenin ismini hatırlıyor musunuz?

A) Nepal B) Yeni Zelanda

C) Somali D) Uganda

3) Otuz beş yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu. Yönetimde kadınların sözünün çok geçtiği ülke neresidir?

A) Belçika B) Hollanda

C) Finlandiya D) Danimarka

4) Eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürülen ve kadına karşı şiddetin simgesi olan isim desek...

A) Münevver Karabulut B) Emine Bulut

C) Eylem Garip D) Zeynep Sude Yan

5) Katıldıkları TV programında tecavüz, dolandırıcılık ve cinayete kadar haklarında birçok iddia ortaya atılan ve cezaevine konulan aile hangisidir?

A) Palu ailesi B) Melike ailesi

C) Concon ailesi D) Feyrüz ailesi

6) İstanbul’da çöken ve 21 kişiye mezar olan apartmanın adını hatırlıyor musunuz?

A) Mahmud Efendi B) Orhantepe

C) Kartalkaya D) Yeşilyurt

7) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradığı ilçe neresidir?

A) Mamak B) Çubuk

C) Reşadiye D) Nusaybin

8) “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu” sözleri ile tarihe geçen siyasetçi kimdir?

A) Mehmet Tevfik Göksu B) Bülent Arınç

C) Ali İhsan Yavuz D) Sadi Güven

9) Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonundan kazandığı 5,2 milyon Türk lirası meblağındaki tazminatını nereye bağışladı?

A) Çocuk Esirgeme Kurumu

B) Darülaceze

C) Kızılay

D) İHH İnsani Yardım Vakfı

10) Yeni yıla yeni vergilerle girdik. Bu vergilerden hangisi yeni değildir?

A) Dijital Hizmet B) Konaklama

C) Özel İletişim D) Değerli Konut

11) Ayşen Gruda’nın cenazesinde “Beş bin liram çalındı” diyen Yeşilçam ünlüsü kimdi?

A) Nuri Alço B) Ediz Hun

C) Türkân Şoray D) Filiz Akın

12) Hastaneden taburcu edildikten sonra açıklama yapan Mehmet Ali Erbil “Damadım bana yeniden ....... öğretti” dediği şey nedir?

A) Çapkınlık B) Dua

C) Sevgi D) Kitap okuma

13) Yeni sistemle birlikte binlerce kişinin yüzünü güldüren askerlik süresi 12 aydan kaç aya düştü?

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4

14) İran’a uygulanan müeyyidelerle ilgili davada suçlu bulunan ve ABD’de 32 ay hapis yattıktan sonra ülkeye dönen ismi hatırlıyor musunuz?

A) Mehmet Aydın B) Reza Zarrab

C) Gazanfer Taş D) Hakan Atilla

15) Bir müddet gündemden hiç düşmeyen ve çok sayıda kişinin zehirlenmesine sebep olan sebze hangisidir?

A) Soğan B) Patates

C) Ispanak D) Marul

16) Aktif siyasete yeniden dönen Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partinin adı nedir?

A) Gelecek Partisi B) Toledo Partisi

C) Yeniden Partisi D) Kardeşlik Partisi

17) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında “Benden rüşvet istedi” diyerek suç duyurusunda bulunan CHP eski milletvekili kimdir?

A) Sinan Aygün B) Eren Erdem

C) Umut Oran D) Öztürk Yılmaz

18) İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu kaç oy farkla kazandı?

A) 1 milyon 680 bin B) 21 bin 470

C) 806 bin 426 D) 600 bin 505

19) Hangi kadın voleybol takımımız Brezilya ekibi Minas’ı set vermeden 3-0 mağlup ederek üçüncü defa dünya şampiyonu oldu?

A) Eczacıbaşı B) Vakıfbank

C) Beşiktaş D) Fenerbahçe

20) Rusya’dan satın aldığımız ve 2019 içinde teslimatına başlanan hava savunma sisteminin adı nedir?

A) F-35 B) S-400 C) SİHA D) SAMP-T

21) Süper Lig’in geçen sezonki (2018-19) gol kralını hatırlıyor musunuz?

A) Mbaye Diagne B) Bafétimbi Gomis

C) Vágner Love D) Mario Gómez

22) Kazakistan’ın başkentinin adı resmen değişti. Yeni ismin ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

A) Nursultan B) Sultanmurad

C) Fatihsultan D) Kolonyozistan

23) Yapboz tahtasına dönen eğitim sistemimizde ilkokula başlama yaşının 66 aydan kaç aya çıktığını biliyor musunuz?

A) 67 B) 68 C) 69 D) 70

24) 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde Halûk Bilginer, hangi dizi ile en iyi erkek oyuncu seçildi?

A) Karlar Ülkesi B) Şahsiyet

C) Ölüm Vadisi D) Deniz Yadigârı

25) 2019’da hizmete açılan ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise -bütün birimleri tek seferde inşa edilen- üçüncü büyük hastanesi olan şehir hastanesi hangi şehrimizde bulunmaktadır?

A) İstanbul B) Ankara

C) Adana D) İzmir

26) Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla gündemi uzunca bir müddet meşgul eden şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aksaray B) Konya

C) Adana D) Tokat

27) Süper Lig 2019-20 sezonunun ilk yarısında hangi takım en fazla liderlik koltuğunda oturdu?

A) Galatasaray B) Sivasspor

C) Alanyaspor D) Fenerbahçe

28) 1998 senesinde Türkiye-Suriye arasında imzalanan ve 2019’un başında Rusya lideri Putin tarafından açıklanmasıyla uzunca bir müddet konuşulan mutabakatın adı nedir?

A) Mersin B) Adana

C) Diyarbakır D) Mardin

29) Kendi branşında dokuzuncu defa Avrupa şampiyonu olan hangi sporcu “Düğün yaptık ama kamplar yüzünden eşimle hiç görüşemedik” dedi?

A) Ramil Guliyev B) Taha Akgül

C) Fırat Aydınus D) Rıza Kayaalp

30) Bundan 59 sene evvel ‘Devrim’ ile yarım kalmış hayalimizi gerçekleştirip yerli otomobilimizi yapan girişimin ismi nedir?

A) TURK B) TOGG

C) TTGK D) TONG

31) Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla paralı hâle getirilen ürün hangisidir?

A) Pet şişe B) Poşet

C) Pet bardak D) Soda şişesi

32) İstanbul’da askerî helikopterin bir sitenin içine düştüğü kazada kaç asker şehit oldu?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

33) Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın -demokratik usullerle seçilmiş- ilk cumhurbaşkanı kimdi?

A) Muhammed Mursi

B) Adli Mansur

C) Muhammed Necib

D) Hüsnü Mübarek

34) “Kim Milyoner Olmak İster?” isimli bilgi yarışmasında hangi Türk futbolcu, yabancı yıldızlarla birlikte anıldığı hâlde çok tepki çekti?

A) Burak Yılmaz B) Arda Turan

C) Sabri Sarıoğlu D) Emre Belözoğlu

35) Canan Karatay’ın önünden geçerken “Midem bulanıyor’ dediği dükkân hangisidir?

A) Balıkçı B) Tostçu

C) Tavuk dönerci D) İşkembeci

36) Söylediği “Tavukları pişirmişem” şarkısıyla dillere pelesenk olan ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden sanatçı kimdi?

A) Süleyman Ferman

B) İskender Pala

C) Dilber Ay

D) İbrahim Erkal

37) Guinness rekoru kırılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ kapsamında bütün Türkiye’de kaç milyon fidan sahiplenildi?

A) 7 B) 10 C) 14 D) 26

38) Fransa’yı savaş alanına çeviren eylemcilerin kurduğu grubun ismi nedir?

A) Mor Bileklikler

B) Sarı Yelekliler

C) Beyaz Yakalılar

D) Kırmızı Rujlular

39) İngiltere’de başbakan seçilen Osmanlı torunu kimdir?

A) Boris Johnson

B) Oliver Jake

C) Noah James

D) Harry Callum

40) Kırk beş yıldır kapalıydı ve ‘Hayalet Şehir’ olarak biliniyordu. KKTC’nin açılması için harekete geçtiği söz konusu şehrin adını hatırladınız mı?

A) Maraş

B) Alayköy

C) Beyköy

D) Çukurova



CEVAPLAR VE DEĞERLENDİRME



Her doğru cevabı 2,5 ile çarpın puanınız ortaya çıkacak.

0-40 Puan: Sizin dünya ile ilginiz yok. Âlem yıkılsa umurunuzda değil.

40-60 Puan: Kendi gündeminde birisiniz. İş güçten gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorsunuz. Arada bir göz gezdiriyorsunuz.

60-80 Puan: “Gündemi de takip ederim işimi de yaparım” diyenlerdensiniz. Sizin için iyi bir gözlemci diyebiliriz.

80-100 Puan: Çok iyi bir gündem kurdusunuz. Niçin bilgi yarışmalarına katılmıyorsunuz?



1 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (B) 5 (A)

6 (D) 7 (B) 8 (C) 9 (A) 10 (C)

11 (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (C)

16 (A) 17 (A) 18 (C) 19 (B) 20 (B)

21 (A) 22 (A) 23 (C) 24 (B) 25 (B)

26 (A) 27 (C) 28 (B) 29 (D) 30 (B)

31 (B) 32 (D) 33 (A) 34 (C) 35 (C)

36 (C) 37 (C) 38 (B) 39 (A) 40 (A)



Hazırlayan: Mahmut Özay mahmut.ozay@tg.com.tr