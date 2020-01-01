Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay; Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi’ndeki oto elektrikçisinde çalışan 18 yaşındaki Baki Can Hayta’yı sabah iş yerine gelen çalışanlar otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark ettiler. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları müdahalede Hayta’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hayta’nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.