Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi 2928. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi doğum yaptığı için hastanede olan 29 yaşındaki Afgan uyruklu Shah Vali’ye ulaşamayan arkadaşı eve geldiğinde şahsı hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söz konusu yere gelen sağlık ekipleri, şahsa gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra öldüğünü belirledi. Ekiplerin gerekli incelemeyi yapmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

‘Şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma başlatılırken eşi yeni doğum yaptığı için hastanede olduğu öğrenilen şahsa 2 gündür ulaşılamadığı öne sürüldü.