Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kocapınar Mahallesi’nde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Serkan'ın ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, mahallenin 3 kilometre kuzeyindeki Akarsu mevkisinde gece saatlerinde bir çocuk cesedi buldu. Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 14 yaşındaki Serkan T.'ya ait olduğunu belirledi. Çocuğun cesedi daha sonra ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Merkezine gönderildi. Güvenlik güçleri ise katil veya katillerin yakalanması için araştırmalarını detaylı bir şekilde sürdürdü.

Yapılan araştırmada suç aleti olan bıçak ile birlikte isimleri verilmeyen 3 kişi gözaltına alınırken, çocuğun cesedi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.