Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma ekiplerince Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde bir içki fabrikasında mükerrer, sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak üretilen içkilerin bandrolsüz satışı yapıldığı bilgisi operasyon için düğmeye basıldı.

Fabrika mühürlendi

Jandarma ekipleri söz konusu fabrikada yaptıkları aramada toplam 355 ton içki ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin 300 adet kapüşon ele geçirdi. Şarköy Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlanarak, fabrikanın üretimden men edilerek mühürlendiği öğrenildi.