Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Demirci Köyü Merkez Mahallesinde bir evin içerisinde yanmış halde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada betonarme evde 90 yaşındaki Fatma Erdoğan’ın tek başına ikamet ettiği ve yanan cesedinde de Fatma Erdoğan’a ait olduğu belirlendi.

Fatma Erdoğan’ın piknik tüpünün üzerine yemek koyduğu ve piknik tüpünden kaynaklı yandığı tahmin ediliyor.

Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Fatma Erdoğan’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.