İstanbul’da yeni yılın ilk gününde bazı ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir ve çevresinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkalarını takarak yürümek zorunda kaldı. Otomobillerin üzerleri dolu taneleriyle kaplanırken, kısa süre etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da dolu yağışı etkisini gösterdi
01.01.2020 - 18:01 | Son Güncelleme: 01.01.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkili oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,dolu,yağış,
672412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672412.aspx
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