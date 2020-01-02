Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda, 16.5 gram esrar maddesi, 34 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 2 şişe sahte rakı, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan uygulamalarda 3 hırsızlık şüphelisi şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.