Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde çevre sakinlerinin otopark olarak kullandığı boş arsaya söndürülmeden dökülen kül, Ercan Çevik'e ait 35 C 5880 plakalı otomobile kıvılcım sıçramasına neden oldu. Aracın alev aldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ercan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ettiğinde çevrede soba külü olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız bilinçsiz olarak soba küllerini buraya atmış, aracım da tutuştu. Neyse ki kimsenin canına bir şey gelmedi." dedi.

Polis, külleri kimin attığını belirlemek üzere çalışma başlattı.