Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada görevli memur, kendisine hangi soy ismi ile hitap edilmesini sordu. Kısa bir şaşkınlık yaşayan kadın, görevliye “Niye böyle bir şey sordunuz? Ben evlenip boşandım. Kızlık soyadımı kullanıyorum” dedi. Memur ise “Siz bekâr değilsiniz. 5 Aralık’ta evlenmişsiniz” diye karşılık verdi. Duydukları karşısında şoke olan Yılmaz, haberi olmadan İstanbul Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğünde E. Şahin diye biriyle evlendiğini öğrendi. Kadın, Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını trajikomik diye nitelendiren Yılmaz “Şaka gibi. Bir seneden fazladır İstanbul’a gitmedim. Yaptığım araştırmalar sonrası öğrendim ki kimlik bilgilerim kopyalanmış. Kimlikte başka bir kadının fotoğrafı var. Şikâyetim sonrası E. Şahin’in ifadesi alınmış. O kişi, kimlikte fotoğrafı olan kadın ile evlendiğini ancak bir süre sonra evi terk ettiğini söylemiş. Babamdan maaş alıyordum, evli gözüktüğüm için kesildi. Bu duruma sebep olan suçlu veya suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Üç çocuğum var, zorluk çekiyorum. Bu süreç beni yıprattı, psikolojim bozuldu” diye konuştu.