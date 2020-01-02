Alınan bilgiye göre, olay Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Baki S.'den günlerdir haber alamayan ailesi yaşlı adamın kaldığı eve gitti. Eve giren yakınları talihsiz adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldular. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Baki S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
02.01.2020 - 09:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : cenaze,kayıp adam,
672512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672512.aspx
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