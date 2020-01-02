Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy’de geçtiğimiz Pazar günü annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen Aysun Tümok, sahilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Reklamcılık sektöründe çalışan Tümok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Tümok için Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tümok’un annesi Emel Tümok, kardeşi Aykut Tümok ile iş arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Emel Tümok, kendisini son kez gördükten sonra hayatını kaybeden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Aysun Tümok'un cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





