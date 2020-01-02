Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü şüphelenip durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan bavullar ve su bidonları içerisinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan, 140 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca 980 paket elektronik sigara kartuşu, 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak yolcu konumunda bulunan F.A., araç muavinleri Ö.Ç. ve U.A. gözaltına alındı.