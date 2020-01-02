2020'de emekliler ne istiyor? Emekliler 2020'den ne bekliyor? TGRT Haber'in canlı yayınında Gökhan Kayış'la Günaydın Türkiye programına katılan Emekliler Derneği Başkanı Hamdi Öz soruları cevapladı.
2020'de emekliler ne istiyor? Emekliler 2020'den ne bekliyor?
02.01.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020'de emekliler ne istiyor? Emekliler 2020'den ne bekliyor? TGRT Haber'in canlı yayınında Gökhan Kayış'la Günaydın Türkiye programına katılan Emekliler Derneği Başkanı Hamdi Öz soruları cevapladı.
Kaynak: TGRT Haber
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672530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672530.aspx
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